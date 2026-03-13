Калин Стоянов попиля Дечев за "Петрохан"

Основна задача на Дечев е да потули всичко, свързано със случая "Петрохан". Да го потули, защото там са навързани хора на ППДБ, които явно приемат за нормално насилието над малолетни деца и непълнолетни младежи. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от ДПС-НОВО НАЧАЛО и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Той изтъкна, че служебния вътрешен министър Иван Дечев е некомпетентен, съобщи "Епицентър".

Няма как министърът Дечев да твърди, че не знае нищо по обществено значим случай. Вие не сте за този пост, категоричен беше Калин Стоянов.

Опитва се да потули, че тази организация е създадена от бившата правосъдна министърка Надежда Йорданова и от Борислав Сандов. Какви са тези меморандуми. Защо тези рейнджъри са имали право да охраняват. Да прикриете Денков, който е разписал за училище с нарушения и преподаватели без ценз. Г-н Рашков от ППДБ, който с неговата реформа услужливо закри РПУ - Годеч и Втора група за охрана на държавната граница към Гранична полиция, но пък тежко въоръжи тази група. А и основния спонсор - кметът Васил Терзиев, който се явява човекът спонсор, който казва, че и днес би подкрепил тази кауза. Коя кауза - да се насилват деца ли, продължи с въпросите си Калин Стоянов.

Чудех се какво прави тук този достолепен човек на Сорос от фондацията "Правосъдие за всеки". Мислех, че ще говорите тук за едно от големите петна на българското правосъдие - Теодора не знам си коя, не и знам името. Предлагам да го освободим този достолепен човек. Така Йордан Цонев от ДПС-НОВО НАЧАЛО се обърна от трибуната, визирайки правосъдния министър Андрей Янкулов в хода на изслушването по темата "Петрохан". Още повече че Янкулов бил зает със смяната та главния прокурор.

Може да искате да привикаме тук и всички министри, за да си ги тормози Ивайло Мирчев, каза пък Станислав Анастасов. Хванахме го как обикаля, как пише на министъра - той горкият недовижда. Мирчев пък си крие телефона под банката. Министърът нагло лъже, подпира се на стола и го прегръща като в кръчма.

Петроханската секта в опита си да си прикриете престъпленията, пък и все повече сте за нетрадиционното семейство, ни натресохте двама представители на всички, което изреих, каза Анастасов.

Единствените служители на МВР, на които министърът на вътрешните работи не може да даде заповед са разследващите полицаи. Такава заповед няма. Това заяви служебният министър на външните работи Емил Дечев.

Ще продължавам да настоявам за обективно разследване по случаите "Петрохан" и "Околчица".

По думите му той не е поставял въпроса за търсене на дисциплинарна отговорност на разследващите.

"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се намесвам в работата на разследващите полицай - кои доказателства да кредитират и кои не", каза Дечев.

"Като ръководител има право да знам как работещите изпълняват своите задължения, ако аз не знам нищо за действията на ръководите от мен служители, възниква въпроса как аз ще нося отговорност пред нас", каза още той.

Правосъдният министър Андрей Янкулов кратко обясни, че няма какво да каже за Петрохан и не знае защо е призован за изслушване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com