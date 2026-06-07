Атанас Атанасов с нестандартна оферта към Радан Кънев

Нестандартна оферта отправи към Радан Кънев все още председателят на ДСБ Атанас Атанасов. Поводът е амбицията на бай Радан, както политикът е известен вдясно, да оглави Демократи за силна България на мястото на Атанасов.

Меракът на Кънев отне съня и на Ивайло Мирчев, който видя заплаха за себе си пред медийните камери и микрофони. Най-нецензурният политик, останал в историята като автора на прозвището "Бай хуй", с което нарече Бойко Борисов, няма да остане в сянката на снажния щурмовак на брегове и кабинети.

За да избегне труса вдясно Атанас Атанасов направил предложение по време на съвет на партията във Варна, който обсъждал избора на нов председател на партията, основана от Иван Костов.

Предложението на Атанасов било и той, и Радан Кънев да излязат в политическа пенсия едновременно, вместо да се борят за председателския пост. Мотивът на Атанасов бил, че "и двамата са вече политически амортизирани и партията има нужда от ново лице".

Към момента имало двама кандидати - Йордан Иванов, предложен от пловдивската организация, и Бонка Василева - предложена от софийската организация. Конгресът на ДСБ ще се проведе на 11 юли.

Радан Кънев вече веднъж бе лидер на ДСБ. Като такъв той първо създаде Реформаторския блок, после стана авер на Борисов, а накрая съсипа коалицията.

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