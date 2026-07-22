Йотова с извънредна готовност: При заплаха за България незабавно свиква КСНС

Президентът Илияна Йотова е в постоянен контакт с всички компетентни институции и при най-малкия сигнал за непосредствена заплаха за националната сигурност незабавно ще свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава в отговор на въпроси на NOVA и БНТ дали се очаква свикване на съвета във връзка с нотата от Иран и предстоящото разполагане на американски самолети-цистерни в България.

Темата беше поставена на дневен ред, след като по-рано през деня част от парламентарната опозиция призова президентската институция да свика КСНС заради напрежението в Близкия изток.

Междувременно Народното събрание одобри с 135 гласа "за", 13 "против" и 2 "въздържал се" предложението на Министерския съвет за разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“.

Разрешението предвижда в периода 24 юли – 1 октомври 2026 г. на българска територия да бъдат разположени до осем самолета Boeing KC-135 Stratotanker, техните екипажи, до 250 американски военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.

При представянето на проекта в пленарната зала премиерът Румен Радев заяви, че България изпълнява своите съюзнически ангажименти.

„Това, което правим в момента, е да спазваме нашите съюзни задължения“, каза министър-председателят пред депутатите.

По думите му Съединените щати са основен съюзник на България в сферата на сигурността. Той призова парламентът да подкрепи искането за разполагане на самолетите-цистерни и подчерта, че системата за противовъздушна отбрана на съюзниците функционира надеждно.