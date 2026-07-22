Хамид Хамид със скандални разкрития за Демерджиев. 411 имота и Порше за 1795 лв.

Вътрешният министър Иван Демерджиев и жена му - Анета Демерджиева притежават 411 имота. Това заяви на извънреден брифинг заместник - председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид в Народното събрание. Той излезе с информация за имуществото на вътрешния министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета Демерджиева. Той цитира справка от Имотния и Търговския регистър.

"Физическите лица и дружествата, които те контролират, притежават 411 недвижими имота, от които към настоящия момент 7 апартамента, а останалите са УПИ-та за строителства и земеделски земи. Общият сбор на материалния интерес по описаните покупки на физическите лица е 368 000 лева, а по актовете за продажба 352 000 лева.

Общият сбор на материалния интерес по описаните покупки на юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви, е 16 385 млн. лева", обясни той.

По думите му последните години са извършени покупко-продажби на стойност над 26 млн. лева.

В публичното пространство е налична информация от няколко медии за предполагаеми съмнителни бизнес практики на дружествата конролирани от Иван Демерджиев. В тях е изложено, че през 2019 г. Демерджиев става съдружник в дружеството "Индъстриал пропъртис", което изкупува земеделски земи близо до регулацията на населени места в област Пловдив. Твърди се, в медии, че някои от предишните собственици са продали земите си, след като Министерството на земеделието е отказвало да смени статута на земите им. Веднага след продажбите на г-н Демерджиев и съдружници, министерството магически е сменяло статута на тези земи, обясни Хамид.

Посочва се, че дружеството е придобило земеделски земи с обща площ над 450 декара, като се насочват към апетитни землища к ато с. Марково, известен като пловдивският Бевърли Хилс и с. Брестовица. Всички сме чували за какви цени на имоите става въпрос там, вметна Хамид.



Според журналисти очевидно е, че в схемата участват и служители от Министерството на земеделието и храните, без които това не би проработило.



"Според медийни публикации схемата, прилагана от Демерджиев и съдружниците, им ги е обогатила с над 5 млн. лв. През фирмата те изкупували ударно стотици декари земеделски земи за жълти стотинки от собственици, на които им било отказвано да сменят статута на земите си", разкри народният представител от ДПС.



"Междувременно, за да не плащат местен данък, генериран от имотите, те веднага били прехвърляни на специално създадени буферни дружества, които от своя страна ги ипотекирали в полза на "Индъстриал пропъртис". Така данъкът оставал дължим", обясни Хамид и уточни, че при продажбите на парцелите сделките били изповядвани на тройно и четворно по-ниски от реално договорените цени, а укритите данъци, според разследващи журналисти били на стойност стотици хиляди левове. След това буферните дружества са прехвърляни на социално слаби хора.

Според няколко публикации в медиите се твърди, че Иван Демерджиев е извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения, сделки с цел прикриване на действителната собственост, както и, според някои медийни пулбикации, има данни за търговия с влияние при смяна на статута на земеделски земи.



Той припомни, че според декларацията на Демерджиев настоящият министър на вътрешните работи е купил през 2020 г. Порше за 1795 лева.

Към настоящият момент народният представител Атидже Вели е отправила писмен въпрос към министър Абровски с искане за цялата тази информация за смяната на статута на тези земи. Надяваме се г-н Абровски да ни предостави цялата тази информация, защото тя е изключително важна и от голям обществен интерес. Надяваме се той да не бъде притиснат и да покрие тази информация.

Сутринта, когато дойде министър Демерджиев ми се закани, че става много интересно, по всичко личи че става въпрос да негова лична вендета, но дотук виждате само фойерверки и PR екскурзии с рекламна цел, за да се устреми към мечтаните от него постове, каза Хамид Хамид.

Всичко, което получихме като информация ще бъде изпратено на прокуратурата, увери той.