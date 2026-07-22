След заплахата от Иран. САЩ обещаха защита на България

Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) обяви, че работи в тясно сътрудничество с българското правителство, за да противодейства на всякакви потенциални заплахи.

"САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително България, и ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни срещу – и да противодействаме – на всякакви потенциални заплахи", се казва в позицията на USEUCOM.

Позицията на Въоръжените сили на САЩ излезе, след като във вторник Иран отправи заплаха срещу България заради разполагането на американски самолети цистерни на авиобаза "Безмер". В момента Народното събрание разглеж0да искането на правителството за даване на разрешение за разполагането на 9 самолета цистерни и до 250 американски военни в база "Безмер".

Със спешна нота в петък САЩ са поискали от правителството да базират 8 самолета на военното летище "Безмер", обяви в понеделник премиерът Румен Радев. По-късно от проекторешението на МС стана ясно, че се иска престой от 24 юли до 1 октомври. Американските самолети кацнаха за пръв път в България на 19 февруари. Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната обясниха, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите.