Край! Самолетите-цистерни кацат на Безмер

Самолетите-цистерни кацат на Безмер в петък. Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия Изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението е Министерският съвет.

Министър-председателят да създаде организация по осигуряване разполагането на силите и средствата, гласува парламентът.

Гласуването в пленарна зала показа кои са истинските евроатлантически партии в България. Решението бе подкрепено само от "Прогресивна България" и ДПС.

Проектът на решение гласуваха 136 депутати - от парламентарните групи на управляващата "Прогресивна България" (ПБ) - 121, и от ДПС - 15. Против бяха 13 депутати - групата на "Възраждане" и един от ПБ. Въздържаха се двама народни представители - от ПБ.

Шумно рекламиращите се като най-големи евроатлантици ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" загърбиха стратегическите партньори на страната ни и гузно избягаха от отговорност. Те не участваха в гласуването.

За изпълнението на проекта не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет, се посочва в доклада на Комисията по отбрана.