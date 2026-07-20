Тръмп каза защо са нанесли тежки удари по Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че последните американски удари по цели в Иран са били извършени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона.

След завръщането си от финала на Световното първенство по футбол Тръмп каза пред журналисти, че операцията е била проведена „в памет“ на загиналите американски военни.

„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари“, заяви американският президент.

По думите му Иран е претърпял сериозни военни поражения.

„Във военно отношение те загубиха почти всичко. Остана им съвсем малко – някакви ракети, дронове и ограничени производствени възможности“, каза Тръмп.

Президентът направи и друго категорично изявление, като обяви, че САЩ контролират Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол.

„Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане“, заяви той.

От Техеран обаче отхвърлиха тези твърдения. Иранските власти посочват, че постигнатото през юни рамково споразумение възлага именно на Иран основната отговорност за управлението на стратегическия морски път.

Девета поредна нощ на удари

Междувременно американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили девета поредна нощ на въздушни удари срещу цели в Иран.

Според Централното командване на въоръжените сили на САЩ са били атакувани командни центрове, системи за противовъздушна отбрана, обекти за наблюдение на крайбрежието, военноморски способности, площадки за изстрелване на ракети и дронове, както и комуникационни мрежи.

По данни на американските военни целта е допълнително да бъде ограничена способността на Иран да атакува търговски кораби и цивилни плавателни съдове в района на Ормузкия проток.

Загиналите американски военнослужещи вече са 17

През последните дни САЩ съобщиха за най-тежките си загуби от началото на конфликта. В събота бе потвърдена смъртта на двама американски военнослужещи при ирански нападения.

Впоследствие Централното командване съобщи и за още един загинал военен в Северен Ирак, който е загубил живота си при обезвреждане на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе.

Така официално потвърденият брой на загиналите американски военнослужещи в настоящия конфликт достигна 17.