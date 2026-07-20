Господарят на „Даунинг стрийт“ 10 посрещна седмия си премиер

Докато политическата сцена във Великобритания преминава през поредната си мащабна трансформация, един емблематичен обитател на властта остава непоколебимо на своя пост. Известният четириног обитател на премиерската резиденция, котаракът Лари, официално дочака своя седми съквартирант на „Даунинг стрийт“ 10. Това се случи след встъпването в длъжност на новия министър-председател Анди Бърнам, който наследи Киър Стармър на поста.

В своя хумористичен профил в социалната мрежа Екс, който се управлява анонимно и има над 900 000 последователи, Лари побърза да сподели своите забавни изисквания към новия лидер. Котаракът настоява за строг график, включващ закуска в 9:00 часа, брънч в 10:30 часа и обяд точно в 12:00 часа, придружени от

множество междинни похапвания и време за сън

Лари пристига на „Даунинг стрийт“ 10 на 15 февруари 2011 г., след като е осиновен от известния лондонски приют за животни в Батърси. Неговата основна мисия в резиденцията е да пъди мишките, а официалната му титла на правителствения уебсайт е „главен мишелов“. Въпреки че точната му възраст не е потвърдена официално от властите, в интернет пространството се посочва, че четириногият дипломат е вече на достолепните 19 години.

За своите петнадесет години в коридорите на властта

Лари е видял сигурното заминаване на Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак и Киър Стармър, за да посрещне днес Анди Бърнам.

Лари отдавна има статут на международна знаменитост и редовно привлича камерите по време на важни държавни посещения. Той открадна шоуто при посрещането на украинския президент Володимир Зеленски, а първите му 100 дни на поста дори бяха описани в специална книга през 2011 г..

През последните две години на Лари

му се наложи да съжителства с котките на семейство Стармър – Джоджо и Принс

Сега пред него стои едно съвсем различно предизвикателство, тъй като семейството на новия премиер притежава куче. Предстои да видим как ще протече съвместният им живот, ако Бърнам реши да напусне района на Манчестър и да премести официално домакинството си в Лондон.

