Вече е ясен новият премиер на Великобритания

Анди Бърнам е новият премиер на Великобритания, след като стана новият лидер на Лейбъристката партия в Обединеното кралство. Съобщението беше направено от Шабана Махмуд, ръководител на Националния изпълнителен комитет на партията, на специална конференция на управляващата партия в Обединеното кралство. Предаването се излъчва на живо по Sky News.

''Един кандидат получи 379 номинации. След като премина установения праг от 20% от гласовете на парламентарната група на Лейбъристката партия, той имаше право да премине към следващия етап от процеса.

Друг кандидат получи една номинация и не отговаряше на изискванията за участие в следващия етап. Сред свързаните с тях профсъюзи и социалистически дружества единственият кандидат, който отговаряше на установените изисквания, получи общо 23 номинации. Те включваха номинации от всичките 11 профсъюза'', заяви Махмуд.

''Голяма чест е да обявя, че Анди Бърнам беше надлежно избран за лидер на Лейбъристката партия'', заключи тя, пише Блиц.

С идването на лейбъристите на власт, 56-годишният политик ще поеме поста министър-председател, след като Кийр Стармър взе по-ранното решение да се оттегли. Смяната на ръководството на Даунинг стрийт е насрочена за 20 юли.

Периодът за номиниране на кандидати за ръководство на Лейбъристката партия приключи на 15 юли, но никой освен бившия кмет на Голям Манчестър Бърнам не издигна кандидатурата си. Той е получил подкрепата на 369 от 403-мата депутати от Лейбъристката партия и всички свързани с партията синдикати. Така той стана безоспорен лидер на Лейбъристката партия или, както го нарекоха британските медии, беше "коронясан'' за поста.

Заедно с Бърнам, депутатът Катрин Уест беше номинирана за лидер на Лейбъристката партия. Тя обаче отказа да се кандидатира, но депутатът Нийл Койл еднолично постави името ѝ в бюлетината. Уест беше един от най-гласовитите критици на британския премиер Кийр Стармър в Лейбъристката партия през последните месеци.