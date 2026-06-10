Ключова среща. Президентът на Северна Македония идва у нас

Ще бъде ли отворена нова страница в отношенията между България и Северна Македония? Това ще стане ясно днес по време на визитата на президента на Северна Македония Гордана Силяновска у нас днес. Тя ще се срещне с държавния глава Илияна Йотова в София. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

По думите на Гордана Силяновска в рамките на събитието се очаква „да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем”. А предстоящия си разговор с Йотова тя определи като „естествено продължение” на срещата им в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали „приятен женски разговор”.

"Стандарт" припомня, че между Скопие и София тлее напрежение заради отказа на РС Македония да впише българите в конституцията си. Това е нашето неизменно условия за членството на съседите в Европейския съюз.

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