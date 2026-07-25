Боен пилот № 1 проговори. Ще полети ли към "Дондуков" 2?

Боен пилот № 1 сложи точка на спекулациите дали ще участва в президентските избори. Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев отрече коментарите, че може да бъде издигнат за кандидат за президент или вицепрезидент на България. В публикация в социалните мрежи той заяви, че подобна възможност никога не е била обсъждана и че няма политически амбиции.

"До тези мои "приятели" и медии, които с нескрит интерес следят всяко мое действие. Само ви информирам, че нямам намерение да се кандидатирам (нито да ме кандидатират) за президент или пък вицепрезидент.

Някой ви подведе, а може би и сами създадохте този наратив, но той никога не е бил актуален!

Единственият начин да се насоча към "Дондуков" 2 е да бъдат осигурени две паркоместа на жълтите павета за двойка F-16 и МиГ-29.

Така че - дишайте спокойно!

Моля да си отбележите в протокола, че излизам в платен годишен отпуск.

Бъдете здрави - всички!", написа Русев във Фейсбук.