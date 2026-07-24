Даниел Вълчев свали картите! Скача ли за президент?

Един от най-коментираните политически въпроси - ще играе ли бившият царски вицепремиер и просветен министър Даниел Вълчев за президент, намери частичен отговор тази вечер.

Темата не е деликатна. Нямам какво да крия. Темата се завъртя. Обмислям я, не го крия, заяви проф. Вълчев в интервю за Цветанка Ризова по бТВ.

Сериозно се отнасям, тъй като има хора, които ми дават да разбера, че не им е безразлично, отговори професорът юрист на въпроса дали ще се кандидатира за президент тази есен.

Не водя, нито съм водил разговори, с която и да е било политическа сила. Ако такава кандидатура има някакъв смисъл, то е да има гражданска кандидатура. А не прикрит партиен кандидат. Все още няма поле за разговор по тази тема, каза Даниел Вълчев.

На въпрос дали би се кандидатирал с инициативен комитет, а не посредством дадена партия, Вълчев отговори така:

"Всички трябва да сме наясно, че всички избираме човек, някой, който застава с лицето си, с характера, с биографията си, каквото искате. А не този, който ще потупа по рамото г-н Борисов или г-н Радев.

Далеч не съм казал, че ще се кандидатирам за президент, но така или иначе съветвам всеки, който някога би го направил, да заяви ясно и категорично, че не иска партийна подкрепа.

Мисля, че съм показал с живота си, че не обичам такива неща. Но всеки може да говори, каквото си иска. Тяхно право е."

Винаги съм считал, че хората, които много говорят за морал, не са много достойни за собствените си приказки. А в България като че ли всички сме за демокрацията и върховенството на закона, а не харесваме демократично гласуваното си законодателство, добави още Вълчев. И продължи: "Не харесваме и мнозинството, и правителствата в парламента - по традиция. Считаме, че не чрез труд и талант се успява. Подозрителни сме срещу елитите във всяка една област.

Демокрацията мнозина си я представят като някаква статистика. Но е по-сложен процес, в който тепърва се опитваме да се впишем.

Твърде рано е да се правят изводи за правителството. Към момента съм по-скоро оптимист."

А на въпрос защо беше избран г-н Радев и неговият проект, Даниел Вълчев отвърна така: "Защото в обществото се беше получило едно противоречие за това, което се говори и това, което се случва. Имаме очаквания и във вътрешен, и в международен план.

Старият модел не е "Има такъв народ", а сглобката. Тогава бяха направени най-големите бели. Нека не забравяме, че ИТН прошумяха и си отидоха. И не мисля, че имат каквито и да е било кадри.

Проблемите, с които ще се сблъска това правителство, ще бъдат от есента - и ще бъдат от вътрешен характер. Има страшно много зависимости - и ако няма решителни действия, ще възникнат големи въпроси."