Той оглави оръжейния контрол в държавата!

Дългоочакваната поява във властта на бившия секретар и съветник на президента Румен Радев – Пламен Узунов, вече е официален факт. Той се появи от дясната страна на премиера Румен Радев по време на правителствено съвещание за пътната безопасност.

Узунов е назначен за съветник към политическия кабинет на министър-председателя, съобщи "Сега". Той заема едно от най-стратегическите места в държавата. Става дума за Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, където Пламен Узунов вече е вписан като секретар.

Власт над оръжейния сектор и износа

Въпросният съвет осъществява цялостната координация при провеждането на държавната политика в областта на отбранителната индустрия. Неговите правомощия включват експортния контрол и управлението на износа на продукти, свързани с отбраната, както и отбранително-мобилизационната подготовка на страната с цел гарантиране на националната сигурност. Освен това органът отговаря за международното военно-икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Именно този съвет има тежката дума и осъществява прекия контрол по изпълнението на закона, който определя експортния контрол на цялата българска оръжейна търговия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com