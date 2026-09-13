Той оглави оръжейния контрол в държавата!
Постът му е ключов в политическия кабинет
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Постът му е ключов в политическия кабинет
Какво се случва на "Дондуков" 2
Ново видео по повод срещата между президентския секретар по правни въпроси и антикорупция и бившия митничар Петко Петков
Това е бившият шеф на Агенция "Митници" Петко Петков
Катинов каза, че на този етап се работи много усилено по тази тема, с работна група
Така държавният глава Румен Радев коментира скандала с Пламен Узунов
Пламен Узунов помогнал на Петко Петков да му трансплантират черен дроб
Президентството и управляващата партия кръстосаха шпаги
Причината е покупка на доставката на 350 високопроходими джипа за ведомството
OLAF официално излезе с позиция за злоупотреби с власт на Пламен Узунов
Подал документи месец преди ареста
Прокуратурата с нови, шокиращи разкрития
Узунов е задържан за 72 часа в следствения арест, ще се иска постоянно задържане под стража
Юридическият съветник на президента е бил задържан край Пловдив
Бобоков отново е арестуван за 24 часа по разследването за търговия с влияние
Съветникът на президента Пламен Узунов се покри след разпита
Противно на всякаква логика той твърди, че действията му са съвсем нормални
П.У. е призован да се яви пред следовател при СО-СП с цел предоставяне на правилните отключващи кодове за ползваните от него мобилни телефони
Петролният бос лобирал пред Пламен Узунов за помилването на осъден за данъчни престъпления
Голямата слабост на президентската институция е, че там влизат хора, които не се интересуват от протокола