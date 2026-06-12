Забранена песен от 1963 г. става хит и символ на цяло поколение

Песента „Puff, the Magic Dragon“ („Пъф, вълшебният дракон“) излиза през 1963 г. и бързо се превръща във вечна класика, но около нея избухва странен скандал, който я следва десетилетия наред. Според списание Parade част от американските власти и радиостанции започват да я подозират в насърчаване на употребата на наркотици.

Тълкуването звучи пресилено, но се оказва достатъчно, за да бъде песента изтеглена от ефир на места. Авторите й настояват, че тя е напълно погрешно разбрана и че в основата й стои история за детството, въображението и порастването.

Песен, която радиата започват да избягват

„Puff, the Magic Dragon“ носи нежна, приказна атмосфера, но в Америка от 60-те години попада в среда на силна подозрителност към младежката култура, фолка и всяка възможна препратка към дрогата. Именно така безобидният образ на вълшебния дракон започва да се тълкува като прикрито послание, въпреки че авторите отхвърлят подобна връзка.

Подозренията се оказват достатъчни, за да накарат някои радиостанции да спрат песента. Вместо да я унищожи, скандалът добавя към нея още един пласт - тя вече не е просто мелодия за деца и възрастни, а пример как една популярна песен може да бъде превърната в културна загадка.

Питър Яроу не се отказва от дракона

Американският певец Питър Яроу, който превръща стихотворението „Пъф, вълшебният дракон“ в песен, години наред настоява, че обвиненията са безпочвени. Той приема спора като част от странната съдба на хита, но отказва да позволи на подозренията да го заглушат.

„Това е глупава реалност, която просто трябва да приемем. Тя няма да ме спре да я пея и да каня деца на сцената да пеят с мен. Достатъчно добра е, за да трае дълго, и няма да я оставя да умре“, заявява Яроу.

От стихотворение до музикална класика

Историята на песента започва още през 1959 г., когато Леонард Липтън пише стихотворение, вдъхновено от „Приказката за драконовия крем“ на Огдън Наш. Три години по-късно Яроу превръща текста в народна песен, а през януари 1963 г. триото Питър, Пол и Мери я включва във втория си албум „Moving“.

Първоначално музикантите не очакват тя да се превърне в голям хит. „Сложихме го в албума, без да имаме представа, че някога ще стане популярен по някакъв значителен начин. Но се случи спонтанно, защото някакъв диджей в северозападната част започна да го пуска и просто стана популярен, а сега е песента, която е днес“, отбелязва Яроу.

Хит, който преживява скандала

Въпреки съмненията и спирането от ефир на места, „Puff, the Magic Dragon“ се превръща в един от най-големите успехи на Питър, Пол и Мери. Песента достига второ място в класацията Billboard Hot 100 в САЩ и остава сред най-разпознаваемите фолклорни композиции на 60-те години.

Така скандалът не успява да я изтрие от паметта на публиката. Напротив - превръща я в песен със собствена легенда, около която и до днес се преплитат носталгия, детско въображение и спор за това докъде може да стигне свръхтълкуването на популярната култура.

Драконът, който стига до SpaceX

С годините „Puff, the Magic Dragon“ излиза далеч извън рамките на музиката. Тя вдъхновява анимационен телевизионен филм през 1978 г., две продължения и книжна адаптация, които запазват образа на Пъф жив за нови поколения.

Песента стига дори до космическата ера. Илон Мъск също е неин почитател и кръщава една от капсулите на SpaceX на нейно име. Така вълшебният дракон, някога заподозрян и отдръпнат от ефира, продължава да лети - вече не само в детското въображение, а и в символиката на модерната космическа индустрия.

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