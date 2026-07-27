НФК пусна нова система за кандидатстване

Всички кандидати трябва да направят нова регистрация, а първата програма „Дебюти“ отваря на 28 юли

Националният фонд „Култура“ отвори достъпа до новата си електронна система за кандидатстване. В нея ще бъдат публикувани предстоящите програми за финансиране на културни и творчески проекти.

Платформата е разработена с цел да осигури по-съвременна среда за подаване, обработване и управление на проектните предложения. Очаква се новите функционалности да улеснят административните процедури и да ускорят работата с документите още от етапа на кандидатстване.

Системата е финансирана по инвестиция C11.I6 „Развитие на културния и творческия сектор“ от Плана за възстановяване и устойчивост..

Двете системи ще работят паралелно

В преходния период кандидатите ще използват две различни електронни системи. Изборът ще зависи от това по коя програма се подава проектното предложение.

Програмите, които вече са били обявени чрез досегашната платформа, ще продължат да се администрират в нея до приключването и отчитането на всички одобрени проекти. Потребителите ще запазят достъпа до досегашните си профили и до съхраняваната в тях документация.

Всички предстоящи конкурсни програми обаче ще бъдат публикувани и управлявани чрез новата система.

Нужна е нова регистрация

От Националния фонд „Култура“ уточняват, че всички кандидати трябва да направят нова регистрация. Това изискване важи без изключение, включително за организациите и физическите лица, които вече имат профил и са кандидатствали през досегашната платформа.

След регистрацията потребителите ще могат да получават известия за новообявените програми за финансиране.

Първата програма, която ще бъде отворена в новата система, е „Дебюти“. Приемът на проектни предложения започва на 28 юли 2026 г. и по публикувания график ще продължи до 17 септември 2026 г.

Новият портал за кандидатстване е достъпен на адрес konkursi.ncf.bg.