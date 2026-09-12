Помощта за учениците. Как да участват родителите
Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“, услугата е безплатна
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Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“, услугата е безплатна
И в тазгодишното издание има такива от всички региони на страната, малки, средни и големи населени места
Всички кандидати трябва да направят нова регистрация, а първата програма „Дебюти“ отваря на 28 юлиНационалният фонд „Култура“ отвори достъпа до новата...
Предстои трето класиране, но експерти предупреждават – отказът от вече прието място крие сериозен риск
В началото на октомври Управителният съвет на банката ще утвърди тези, които ще влязат в същинската дарителска фаза
От есента на 2025 г. ще се иска кандидатстване онлайн за специално разрешително
Това е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома
Граждански организации, младежки групи, журналисти и регионални медии могат да подават проекти от 1 до 31 октомври
Общината кани всички заинтересовани лица на среща, която ще се състои на 3.07.2024 г. от 17:30 часа
Парламентът гласува предложението на МТСП за промяна в Закона за семейни помощи за деца
От днес започва подаването на заявления за кандидатстване в гимназиите
Срокът за кандидатстване от страна на общините е 28 април 2023 година
Синдикат настоява оценка "Дисциплина" да влияе и върху оформянето на бала при кандидастване
Над 705 хиляди молби са подадени от турски граждани за кандидатстване в проекта
Процесът по кандидатстването ще бъде адаптиран към СУНИ
Агенцията по заетостта напомня да се подават документи
Предложените промени вече са обявени за обществено обсъждане
От 1 юли до 31 август ще се проведе второто издание на стажантската програма на веригата
Това е решението за София
Няма да може да се кандидатства само с резултатите от държавните зрелостни изпити в останалите 11, обявиха от МОН