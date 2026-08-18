Помощта за учениците. Как да участват родителите

Семействата с деца, записани в първи, втори, трети или четвърти клас, могат да кандидатстват за еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет. В предоставената информация не е посочена конкретна сума.

Условието е децата да живеят постоянно в България и да не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта може да бъде предоставена и на настойник или попечител, който отглежда детето, както и за деца, настанени в семейства на роднини и близки или в приемни семейства по реда на Закона за закрила на детето.

Къде се подава заявлението?

Кандидатстването става в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Заявлението-декларация може да бъде подадено:

лично;

чрез лицензиран пощенски оператор;

по електронен път с квалифициран електронен подпис;

чрез електронна административна услуга;

чрез Системата за сигурно електронно връчване;

през портала за електронни услуги на eGov.bg.

За услугата не се заплаща такса.

Какви документи са необходими?

Към заявлението се прилагат допълнителни документи, когато необходимата информация не може да бъде получена по служебен път.

Сред посочените документи са:

заявление-декларация по образец;

удостоверение от училището, че детето е записано в първи клас;

медицински протокол на ЛКК, когато по здравословни причини детето не може да започне училище;

копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Кандидатстване онлайн

При електронно заявяване през eGov.bg първо се влиза в „Моето пространство“. Предвидена е електронна идентификация чрез:

КЕП;

мобилен електронен подпис;

ПИК на НОИ;

ПИК на НАП.

След това се избира електронната административна услуга от Каталога на услугите и се натиска „Заяви услуга“.

При заявяване през Системата за сигурно електронно връчване процедурата включва изтегляне и попълване на необходимия формуляр, запазването му на компютър и изпращането му до съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Колко време отнема?

Посоченият срок за предоставяне на услугата е 14 дни.

Резултатът се издава от дирекция „Социално подпомагане“.

При отказ заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В предоставената информация е посочено, че заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане или пред съответния административен съд.