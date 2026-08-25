Министър Вълчев отсече за новата учебна година

Новата учебна година за ученици ще започне на 15 септември (вторник), както е записано в Закона за училищното и предучилищното образование, заяви за БНР и БТА министърът на образованието и науката Георги Вълчев, след като участва в заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

Проф. Вълчев сложи край на спора в публичното пространство около предложението началото на учебната година да започне на 14 септември с цел да се оптимизира учебното време, така че учебната година да не се удължава през лятото. Той припомни, че започването на новата учебна година на 15 септември е записано в Закона за предучилищното и училищното образование.

"На 15 септември – така е по закон. Няма как 14 септември на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да окрупним ваканциите, така че да бъдат по-удобни. Но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието", обясни министър Георги Вълчев, като добави:

"Всякакви варианти в бъдеще време могат да бъдат обсъждани, но в момента това е законово изискване, учебната година ще бъде открита на 15 септември".

Тази седмица ще станат ясни окончателните дати на учебните и неучебните дни, началото и края на учебните срокове и ваканциите на учениците, каза още министърът на образованието.