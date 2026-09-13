Yettel с до 25% отстъпка преди учебната година
Намаленията са за избрани смартфони и смартчасовници
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Намаленията са за избрани смартфони и смартчасовници
Тази седмица ще станат ясни окончателните дати на неучебните дни
По-дълги ваканции и по-малко разкъсани учебни седмици
Промените бяха представени на пресконференция от просветния министър Красимир Вълчев
Образовнателният министър проф. Николай Денков каза какви са възможните варианти
До 4 октомври десет модела смартфони от портфолиото на телекома се предлагат на още по-атрактивни цени
Става въпрос за учебната 2020/2021 г.
Тръгват задължително наесен
Професор Гешев преряза лентата на новото спортно съоръжение в кампуса на академията
Първият учебен ден ще е белязан с протест пред МОН
Всички мерки са взети, положихме големи усилия. С голяма сигурност мога да кажа, че сме готови за новата учебна година. Това заяви министърът на образ...
Приблизителният брой на първокласниците в страната за учебната 2016/2017 година е 66 611, като това са обобщени данни на Регионалните управления на об...
Общо 78 учебни заведения ще отворят врати в област Кърджали на 15 септември. Няма да има закриване на училища, съобщи Гроздан Колев, началник на Реги...
270 младежи от 30 държави ще посрещне във вторник Американският университет в България. Първокурсниците избраха университета в Благоевград, за да полу...
София. Новата учебна година наближава, но преди да удари първият звънец, много родители ще трябва да преминат през шока да подготвят децата си за учил...
София. Върховният държавен глава Росен Плевнелиев даде старт на новата учебна година за випуск 2013/2014 във Военна академия „Георги Стойков Раковски"...