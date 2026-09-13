Помощта за учениците. Как да участват родителите
Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“, услугата е безплатна
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Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“, услугата е безплатна
Утре е първото класиране
Подобен изпит ще има и за децата, които се връщат в България
Синдикат "Образование" иска възможност за повтаряне на първата година от обучението на децата
Класирани на първо класиране са 10 228 ученици
Децата трябва да знаят и какво представлява училището
Системата проработи с грешки, не намират адреси или не ги свързват с квартала
Това е решението за София
Тя ще е в сила от 29 март
Новата система ще стартира на 1 април
При престой вкъщи децата губят мотивация и не учат, твърди Асен Александров
Еднократните помощи за ученици, записани в първи и осми клас, могат да бъдат не само пари
Заради пандемията и затворените градини те не може да се проведат
Документи се подават до 21 май
Кампанията за прием в първи клас протича спокойно, обяви Ваня Кастрева
Първокласниците с братя и сестри до 12 г. – с предимство в училище
Потърсете школо, в което се учи на една смяна Само три общински и държавни школа са в топ 10 по резултати Кандидатстването за първи клас е кампания,...
На три класирания ще бъдат приемани първокласниците в столицата тази година, става ясно от писмо на районния образователен инспекторат. Всяко училище...
Увеличават изобразително изкуство и музика в гимназията, философията слиза в 8 клас Първолаците догодина ще учат по-дълго от децата във втори клас. С...
"Ще изпея и "Детска планета" за сестра си Марина, която днес тръгва в първи клас." Това обяви 11-годишната Крисия, която заедно със съученици от свое...