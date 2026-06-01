Важно за бъдещите първолаци!

Приемът на ученици в първи клас в София продължава по график, въпреки решението на Административния съд - София-град, с което бяха отменени част от последните промени в наредбата за прием в общинските училища.

Първото класиране на 2 юни остава без промяна, а от Столичната община уточняват, че съдебното решение няма да повлияе на текущата кампания.

За предстоящите класирания за учебната 2026/2027 година родителите трябва да посочат дали детето ще кандидатства с постоянен или с настоящ адрес, съобщава dariknews.bg.



Изборът се прави чрез платформата ИСОДЗ, ПГУ и първи клас, като в меню „Критерии“ е добавен специален жълт бутон за заявяване на адреса.



Промяната на избрания адрес може да бъде направена до заключването на системата в 18:00 часа на 1 юни 2026 г.



След участието в първото класиране избраният адрес се запазва за всички следващи класирания през учебната година и не може да бъде променян.

Какво се случва, ако не бъде избран адрес



В случай че родителите не посочат адрес до крайния срок, системата ще определи служебно начина на кандидатстване.



Ако в профила е въведен само един адрес или постоянният и настоящият адрес съвпадат, този адрес автоматично ще бъде използван.



Ако няма въведен адрес, детето ще бъде разпределено в четвърта група за всички училища.



При наличие на два различни адреса ще се извърши проверка спрямо училището по първо желание:

ако училището е прилежащо или гранично за един от адресите, той ще бъде избран автоматично;

във всички останали случаи детето ще бъде поставено в четвърта група за всички училища.

Дати за класиране и записване



Първото класиране за учебната 2026/2027 година ще бъде обявено на 2 юни 2026 г.



Записването на приетите ученици ще се извършва в периода от 3 до 9 юни включително.



Второто класиране е насрочено за 9 юни, а записването ще бъде от 10 до 16 юни.



Третото класиране ще се проведе на 16 юни, а записването ще бъде в периода 18 – 23 юни, с изключение на 17 и 19 юни заради провеждането на Националното външно оценяване.



Четвъртото класиране ще бъде на 23 юни, а записването – на 24 и 25 юни.



Допълнителни класирания са предвидени и през септември:

2 септември 2026 г. – класиране;

3 – 9 септември – записване;

9 септември – ново класиране;

10 – 11 септември – записване.

След всяко класиране резултатите ще бъдат публикувани в системата ИСОДЗ, ПГУ и първи клас.



От общината напомнят, че записването на класираните ученици трябва да бъде извършено до 16:00 часа на съответната дата. След този час незаписаните деца ще бъдат премахвани от системата, а тя ще се заключва в 17:00 часа.



След приключване на електронните класирания приемът ще продължи на място в училищата при наличие на свободни места.



Какви документи са необходими за записване



При записване в първи клас родителите трябва да представят:

удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

оригинал и копие на акт за раждане;

заявление за записване, генерирано от системата ИСОДЗ;

лична карта на родителя;

документи, удостоверяващи допълнителни критерии, ако има такива.

След успешно записване родителите трябва да получат потвърждение по имейл, а статусът на детето в системата трябва да бъде променен на „записано“.



Как се прави отказ от записване



В определени случаи родителите могат да се откажат от вече получено място – например ако детето е прието по второ желание и семейството иска да участва в следващо класиране за по-предпочитано училище.



Отказът от записване се извършва единствено на място в училището и задължително в писмена форма. Това не може да стане по телефон.



Начало на учебната година



Учебната година за всички първокласници започва на 15 септември 2026 година.

