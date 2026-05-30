Каква грижа! Закръглят цените, за да не носим монети на плажа

На 1 юни официално стартира сезонът за плажовете по родното Черноморие. На повечето плажни ивици цените на сянката вече са превалутирани, тъй като тази година за нея ще плащаме в евро,съобщава NOVA.

На повечето места стойността на чадър и шезлонг ще бъде закръглена, за да не се налага посетителите да носят в себе си монети. Цените обаче няма да бъдат увеличени, защото те са заложени в концесионните договори, подписани преди години, и са с фиксирани горни граници. Концесионерите обясняват, че единствено са превалутирали цените, като някои от тях дори са ги намалили, за да бъде закръглена сумата.

От 1 юни официално всички плажни ивици у нас вече трябва да отговарят на изискванията на Министерството на туризма – да бъдат почистени, обезпаразитени, с поставени чадъри и шезлонги и задължителните обозначителни табели за цените им.

Кирил Спасов, който е концесионер на плаж в Слънчев бряг, обясни, че точно заради тези договори нямат право да увеличават цената на шезлонг и чадър. Допълнителните услуги като масички, шалтета и други плажни принадлежности обаче ще бъдат таксувани допълнително.

Така реално на плаж „Слънчев бряг-юг” цената на чадър или шезлонг ще бъде 5,11 евро, на ивиците „Несебър-юг” и „Созопол-Хармани” – 4,09 евро, а на „Созопол-централен” – 3,58 евро. Спасов обясни, че миналото лято цената на комплект е била 30 лв., а тази година ще варира между 16 и 18 евро.

За да спестят неудобството на клиентите да носят в себе си монети, концесионерите са помислили и за възможността за разплащане с карта. Други техни колеги, като тези на плаж „Крайморие” например, са решили изцяло да избегнат работата с центове.

Николай Димитров, който е заместник-председател на Сдружението на концесионерите на морски плажове, казва, че там комплектът ще бъде 15 евро, като в цената влизат масичките и шалтетата.

Освен сянката на летовниците, концесионерите са длъжни да осигурят и тяхната безопасност в морето. Затова от 1 юни започва поетапното разкриване на постове с водни спасители. От бранша за поредна година алармират, че трудно се наемат квалифицирани кадри. Димитров посочва, че заплатите са добри, но проблем е сезонността на работата. Затова от бранша апелират към Министерството на туризма за промени в наредбата, касаеща обезпечаването с водни спасители, което е задължително до 30 септември.

Спасов допълва, че според последните заповеди е наложено увеличение на броя на спасителите. Той казва, че в определена част от сезона, когато няма достатъчно туристи, няма смисъл да има по двама спасители на пост и пълен брой постове за всеки един плаж.





