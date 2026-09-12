Най-после. Туристите удрят кьоравото по плажовете на юг по Черноморието
След слабия сезон концесионерите намаляват цените, а Бургас се готви да посреща гости още от началото на май догодина
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След слабия сезон концесионерите намаляват цените, а Бургас се готви да посреща гости още от началото на май догодина
Министерството на туризма и КЗП засилват контрола през целия летен сезон, за да пазят туристите и коректния бизнес
Започват от понеделник
Новите правила в Италия предизвикаха буря от недоволство
На някои луксозни места чадър и шезлонг вървят с висока минимална консумация, но близо до България има и евтини зони
На плажа Вулягмени сянка за двама души е 210 евро
Ето колко ще струват чадърът и шезлонгът това лято
Между 20 и 30 нa стo пo-скъпo плaщaт клиентите нa рестoрaнти oще преди нaчaлoтo нa сезoнa
Наложи се първите им гости да се крият под един чадър
Собственици на заведения обясняват, че клиентите им пият "горчиво кафе"
Той призова да престанат спекулациите, че водата по нашето Черноморие е замърсена
Скандален случай от Северното Черноморие
„Няма да правим отстъпки на никого“, заяви министърът на националната икономика
За случая е сезирано Министерството на туризма
Сравнение на цените със сегашните
Летният сезон по Черноморието ще стартира само след 2 седмици
Цената за ползване на чадъри и шезлонги на плажа ще е близка до миналогодишната
Бай Ганя няма реална оценка за това, което предлага и иска бърза и голяма печалба, написа ужилен пловдивчанин
Tуристи си разменят една и съща касова бележка цял ден
Други 73 предлагат цени от 1 до 5 лева