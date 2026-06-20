Масови проверки по Черноморието: Следят за надути цени

Масирани проверки на цените по Българското Черноморие започват от понеделник. Под лупата на контролните органи ще попаднат плажове, ресторанти, хотели и туристически атракции, съобщи временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев по NOVA.

По думите му инспекциите ще бъдат извършвани както самостоятелно от КЗП, така и съвместно с Министерството на туризма.

„Ще обхванем всички плажове, ще продължим и по ресторанти и хотели. Процесът ще бъде ускорен, защото сезонът вече започна“, заяви Колячев.

От комисията отчитат, че цените на услугите продължават да растат, като освен икономическите и геополитическите фактори, в някои случаи се наблюдават и недобросъвестни практики.

Особено внимание ще бъде обърнато на цените на плажните услуги. Ако има сериозно увеличение спрямо миналата година, търговците ще трябва да представят икономическа обосновка за поскъпването.

„Ако миналата година пакетът за чадър и шезлонг е струвал 10 евро, а сега е 15 евро, съответният търговец трябва да покаже какво налага това увеличение“, обясни Колячев.

Контролният орган напомня, че Законът за въвеждане на еврото е в сила още от август миналата година и институциите разполагат с база за сравнение на цените във времето.

По данни на КЗП за последните десет месеца са извършени над 12 000 проверки по закона. Нарушения са установени при по-малко от 10% от инспекциите, а наложените санкции вече надхвърлят 1,5 милиона евро.

Колячев коментира и инициативата „Кошница с грижа“, в която участват големи търговски вериги. По думите му продуктите в нея се предлагат с поне 15% по-ниски цени спрямо предишните им стойности и не отстъпват по качество.

Очаква се до месец да бъде представена и специална онлайн платформа за т.нар. „справедливи цени“, която ще помага на потребителите да се ориентират какви стойности е нормално да очакват за определени стоки и услуги.

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