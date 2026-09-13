Измама на плажа в Слънчев бряг. Туристи пропищяха
Платиха два пъти за шезлонги
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Платиха два пъти за шезлонги
Министерството на туризма и КЗП засилват контрола през целия летен сезон, за да пазят туристите и коректния бизнес
Започват от понеделник
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