Проверки тръгнаха по Черноморието. Цените и плажните услуги минават под лупа

Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите започнаха засилени съвместни проверки по българското Черноморие, които ще продължат през целия летен сезон. Контролът ще обхване плажове, заведения за хранене, търговски обекти, ценоразписи, менюта, чадъри, шезлонги и спазването на правилата за двойно обозначаване в левове и евро.

Днес експерти от двете институции извършиха инспекции в Созопол, където е установено, че плажовете са в добро състояние, а повечето проверени търговски обекти работят според нормативните изисквания. Целта е да се защити туристът, но и да се отдели коректният бизнес от практиките, които могат да ударят репутацията на целия сектор.

Цените са големият нерв на сезона

Проверките идват в момент, в който туристическият сезон вече върви, а бизнесът работи в условията на двойно обозначаване на цените в левове и евро. Това прави менюта, ценоразписи, табели за плажни услуги и информацията за крайни цени особено чувствителна зона. По правилата за въвеждане на еврото двойното обозначаване започна на 8 август 2025 г. и приключва на 8 август 2026 г., като цените трябва да бъдат ясни, четливи и да не въвеждат потребителите в заблуждение.

„Контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор“, подчерта министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Какво вече откриха проверките

Към момента Министерството на туризма е извършило 97 проверки на охраняеми плажове и две на неохраняеми. Инспекторите следят изпълнението на задълженията на концесионерите и наемателите - безопасност, поддръжка на плажните ивици и качество на услугите. Изготвени са 5 писма с предупреждения, свързани основно с липса на медицински лица и с осигуряване на спасителна дейност.

КЗП е провела над 130 проверки по Черноморието - на повече от 70 плажни ивици и в близо 60 заведения за хранене и развлечения. Констатирани са 11 нарушения. Те са свързани основно с неправилно обозначаване на цени, с несъответствия при въвеждането на двойното обозначаване в левове и евро, с липса на изискуеми ценоразписи и менюта, както и с други нарушения по Закона за туризма и Закона за защита на потребителите.

Чадъри и шезлонги под особен контрол

Отделен фокус пада върху цените на плажните услуги. КЗП е изискала информация от търговци, които предлагат чадъри и шезлонги, за цените им спрямо предходни периоди. При установено увеличение те трябва да представят доказателства, че поскъпването е обосновано според законодателството, свързано с въвеждането на еврото.

Това е важният практически момент за туристите. Ако цената е променена, контролът вече не се изчерпва само с това дали тя е изписана правилно. Търговецът трябва да може да обясни защо има увеличение, особено когато услугата е масова, видима и пряко влияе върху усещането за справедлив сезон.

Какво трябва да вижда клиентът

Правилата за двойно обозначаване изискват цените да бъдат поставени в непосредствена близост, ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо. При превалутиране от левове в евро се прилага официалният курс 1,95583, без съкращаване или закръгляване на курса, а получената стойност се закръглява до втория знак след десетичната запетая. След 1 януари 2026 г. новите или променени цени се определят в евро, като до края на периода на двойно обозначаване трябва да се показват и в левове.

Министерството на икономиката също посочва в насоките за бизнеса, че цените в левове и евро трябва да се изписват ясно и четливо, с еднакъв размер на шрифта, като се избягват допълнителни елементи, които могат да объркат потребителя. Това превръща всяко меню, табела или ценоразпис по морето в част от контрола, а не само в търговска подробност.

Проверките няма да спират

Контролните действия продължават по график през сезона, като институциите ще реагират незабавно и на сигнали от граждани и туристи. Общата заявена цел на Министерството на туризма и КЗП е да се гарантира сигурна среда за почиващите и да се пази добрият имидж на България като туристическа дестинация.

Този сезон контролът по морето ще се измерва не само с броя на актовете, а с усещането дали туристът е защитен още преди да се стигне до скандал. За бизнеса това е шанс да покаже, че коректните правила не са тежест, а предимство. За държавата тестът е дали проверките ще бъдат навременни, видими и еднакво строги към всички, защото имиджът на българския туризъм се губи най-бързо там, където клиентът се почувства подведен.

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