Хеликоптери се включиха в гасенето на пожари в Хасково и Пазарджик

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на село Българска поляна, Община Тополовград, Област Хасково. Хеликоптерът е излетял в 17.57 ч.

Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, които гасят на терен.

По-рано днес хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който горя в землището на селата Виноградец и Карабунар, Област Пазарджик.