Лидерът на глутницата убийци от Пловдив се оказа галено дете

Шокиращи разкрития взривиха разследването на бруталната екзекуция на Младежкия хълм в Пловдив, където 37-годишният Георги Кузев от Кричим бе зверски умъртвен от банда малолетни изверги! Водачът на озверялата глутница тийнейджъри, който хладнокръвно е удушил невинната жертва, се оказа момче от „солидно и добро семейство“ от пловдивското село Строево. Под маската на примерния тийнейджър, който е глезено и галено дете, обаче са се криели системни прояви на неконтролируема и садистична агресия.

15-годишният тартор е син на средната класа и е възпитаник на едно от най-елитните училища в Града под тепетата. Докато родителите му са вярвали, че отглеждат бъдещ интелектуалец, тийнейджърът тайно е изповядвал радикални неонацистки идеи и се е самоопределял като част от скинхед субкултурата. Разследващите са в шок от двойствения живот на момчето, което е организирало невиждания едночасов терор над Георги под предлог, че ловува педофили. Децата Алфа, израснали с виртуалната агресия, едва на 14-15 години са се превърнали в чудовища с ангелски лица, които не правят разлика между агресивните електронни игри, в които убиват анимационните герои. И за съжаление прилагат тази агресия в реалността. Без да си дават сметка, че в живота, за разлика от дигиталните игри, хората носят последствия за боя, побоя, душенето и за убийството на човек.

Кървава сага

Истината за фаталния капан излезе наяве след анализ на телефоните на задържаните. Бандата е подмамила жертвата чрез фалшив профил в социалните мрежи. На хълма Георги е бил подложен на невиждани инквизиции – горен с цигари, с обръснати вежди, рисувани свастики и най-брутално душене.

След като разкъсали вътрешните му органи от бой, изродчетата задигнали скромните му 30 евро, за да си купят дюнери, докато Георги е издъхвал в страшни мъки. Пловдивският окръжен съд остави петимата обвиняеми зад решетките за постоянно, а гневът на хората в Кричим е пред взрив с искания за доживотен затвор без право на замяна!

