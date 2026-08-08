Зловещ обрат в Пловдив! Проверяват капана за предумишлено убийство

Безпрецедентна жестокост и садизъм, каквито не е виждал за близо 25 години работа по тежки наказателни дела - така адвокат Димитър Марковски описа убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Като представляващ семейството на жертвата той постави и още по-тежък въпрос - дали организираният капан не показва предварителна подготовка и възможен предумисъл.

Марковски категорично оспори твърденията, че Кузев е имал профил на педофил, и предупреди, че т.нар. „лов на педофили“ от тийнейджъри е изключително опасна форма на саморазправа. Петимата обвиняеми на възраст между 14 и 17 години остават в ареста, като срещу тях са повдигнати обвинения за умишлено убийство по особено мъчителен начин и при квалифициращи обстоятелства.

Такъв садизъм не съм виждал!

„Почти 25 години се занимавам с тежки наказателни дела и особено с престъпления против човешката неприкосновеност, живот и здраве. Случаят е безпрецедентен“, заяви Марковски в ефира на Нова телевизия.

По думите му особено потресаващ е фактът, че обвиняемите са непълнолетни. „Подобна изключителна жестокост и садизъм от страна на непълнолетни лица за моята дългогодишна практика не съм виждал“, каза адвокатът.

Марковски коментира, че подобно поведение не възниква внезапно и според него зад него могат да стоят натрупвания от ранна възраст - семейна среда, приятелски кръг, липса на възпитателни мерки и отсъствие на изградени ценности. „Един убиец се създава с времето“, заяви той, като предупреди за младежи, които могат да се превърнат в „тежки социопати“, изключително трудни за поправяне.

Повече от час побой и жестокости

Марковски все още не се е запознал официално с всички материали по разследването, но посочи, че се е ориентирал по публично оповестените мотиви на Пловдивския окръжен съд при определянето на мерките „задържане под стража“.

Според данните, изнесени при разглеждането на мерките, нападението е продължило повече от час. В съдебната зала е станало ясно за изгаряния с цигари, обръснати вежди, опит за душене и изключително тежки травми, а съдът е оставил петимата обвиняеми в ареста. „Самият факт, че Георги е бил зверски пребиван в продължение на повече от един астрономически час, говори, че той в този период от време няма как да не е изпитвал изключително силни болки и страдания. Той почти няма здраво място и здрав орган в тялото си“, заяви Марковски.

Според него прокуратурата няма да срещне особени затруднения при доказването на квалификацията „особено мъчителен начин“ и „особена жестокост“, ако доказателствата потвърдят изложеното до момента. „Резултатите от изготвеното съдебно-медицинско заключение на починалия говорят за това, че побоят е бил жесток“, каза адвокатът.

Капанът може да отвори още по-тежък въпрос

Най-сериозният нов момент в думите на Марковски е възможността разследването да търси данни за предварително планиране. „Трябва да се разсъждава в посока дали този организиран капан, създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желания те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият“, заяви той.

Според адвоката подобни доказателства биха могли да доведат до допълнително обвинение за убийство, извършено при предумисъл. На този етап това е позиция на представителя на семейството, а не установен от съда факт.

Защитата на един от обвиняемите вече изложи противоположна теза - че групата е действала импулсивно и не е имала предварително намерение да убива. Именно този сблъсък между версиите предстои да бъде проверяван в хода на разследването.

Георги няма профила на педофил

Марковски категорично отхвърли и тезата, около която според обвиняемите е била изградена саморазправата. „В конкретния случай искам да заявя категорично, че Георги няма профила на педофил“, каза той.

По думите му Кузев е бил зрял хетеросексуален мъж, който е търсел приятелка. Адвокатът подчерта, че контактът с лице, представящо се за 15-годишно, сам по себе си не е достатъчен, за да бъде човек определян като педофил.

„Този „лов на педофили“ не е дейност, с която трябва да се занимават тийнейджъри. Има съответни институции в държавата и правоохранителни органи, които могат да се борят с това тежко явление“, заяви Марковски.

12 години са изключително малко

Адвокатът вижда в случая и много по-широка опасност - нарастващата тежка агресия сред непълнолетни. „Очертава се една много опасна и тревожна тенденция, която трябва да се каже на глас“, предупреди той.

Марковски смята, че трябва да бъде обсъдено увеличаване на горната граница на наказанието за убийства, извършени от непълнолетни. При сегашните правила, ако бъдат признати за виновни, обвиняемите над 16 години могат да получат до 12 години лишаване от свобода, а по-малките - до 10 години. В конкретния случай двама са под 16 години, а трима са навършили тази възраст.

„Наказанието от 12 години е изключително ниско“, заяви Марковски.

Той уточни, че родителите не могат да носят наказателна отговорност за самото деяние, ако не са участвали в него, но при осъдителни присъди може да възникне гражданска отговорност.