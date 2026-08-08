"Каза, че нямал парички. Отвърнах: Аз какво да правя". Шофьорът, свалил дете със СОП насред пътя

Случаят с 17-годишното момче със специални образователни потребности, което беше открито обезводнено край път в Плевенско, повдига все повече въпроси. Тийнейджърът е бил намерен след продължително издирване, а прокуратурата започва проверка на всички обстоятелства около случилото се.

Първоначалната информация от полицията беше, че момчето е било свалено от междуградски автобус заради изтекла карта за пътуване. По-късно обаче шофьорът даде друга версия – според него детето изобщо не се е качвало в автобуса, именно защото не е разполагало с валиден превозен документ.

„Исках да му платя билета“

Бащата на момчето Юри Михайлов разказва, че разбрал за изчезването след телефонно обаждане от жена, която пътувала в автобуса.

„Звънна ми жена, която е била в автобуса. Искала да плати билета на детето. Шофьорът обаче го свалил и той тръгнал пеша“, разказва бащата.

Михайлов веднага потеглил към Горна Митрополия. Започнал да търси сина си и да му звъни, но повече от два часа нямал никаква информация къде се намира.

След подадения сигнал била организирана издирвателна акция. В нея се включили полицаи и представители на местната власт.

Шофьорът: „Не знаех, че е със специални потребности“

Водачът на автобуса Георги Тодоров обаче представя различна версия.

Той твърди, че момчето е било на спирката, но не е пътувало с автобуса, тъй като картата му била изтекла четири дни по-рано и то не разполагало с пари.

"Казах, че картата не е редовна – беше изтекла четири дни по-рано. Той ми заяви, че няма парички. Аз го попитах: „Аз какво трябва да направя?“, при което той слезе. След това една жена дойде и попита: „Защо това момче не се качи?” Аз отговорих: „Нямаше парички и нямаше валидна карта”. Тогава тя каза: „Защо не ми казахте, за да мога да му платя билет?” Отговорих, че не съм знаел. Нямах и никаква идея как е с ориентацията и дали е със специални потребности”, коментира водачът на автобуса Георги Тодоров.

Случаят предизвика обществено възмущение и доведе до проверки.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е разпоредил проверка на фирмата превозвач.

„Свалянето на пътник от автобус заради изтекла карта може формално да се вписва в правилата, но не може да бъде оправдание за липса на човечност. Когато става дума за непълнолетно дете със специални потребности, подобно действие е не просто неприемливо – то поставя под риск здравето и живота му”, заяви Пеев, цитиран от пресцентъра на министерството. Той допълва, че транспортните оператори имат отговорност, която надхвърля буквата на закона: „Не мога да приема за нормално дете да бъде оставено само, в близо 40 градуса, без придружител и без възможност да се ориентира. Това не е морално и не отговаря на стандартите, които очакваме от всеки превозвач и водач”, каза министърът.

„Подобни ситуации не трябва да се повтарят. Очаквам всички транспортни оператори да проявяват човешко отношение, особено към деца и хора в уязвимо положение“, заявява министър Пеев.