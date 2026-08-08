Матю създаде империя за милиарди с 20 000 долара и само двама души

Матю Галахър не разполага с огромен офис, армия от служители или десетки милиони долари инвестиции. Има 20 000 долара, повече от дузина AI инструменти и една идея.

Само година по-късно резултатът изглежда почти невероятен – компанията му Medvi е на път да реализира 1,8 млрд. долара продажби, а постоянният екип се състои от самия него и по-малкия му брат.

Галахър, който живее в Лос Анджелис, използва изкуствен интелект практически за всичко. AI пише кода на софтуера, създава текстовете за сайта, генерира снимки и видеа за рекламите, обслужва клиенти и анализира представянето на бизнеса.

А всичко започва от дома му.

20 000 долара и машина, която не спи

Галахър стартира Medvi като онлайн компания за телемедицина, предлагаща GLP-1 лекарства за отслабване.

Още през първия месец се появяват 300 клиенти. През втория към тях се присъединяват още 1000.

През първата пълна година – 2025 г. – компанията отчита 401 млн. долара продажби.

Тази година прогнозата вече е за 1,8 млрд. долара.

За сравнение – утвърдената компания Hims & Hers Health има 2442 служители и е реализирала 2,4 млрд. долара приходи за миналата година.

„Не е AI компания. Направих я с AI“

Галахър използва ChatGPT, Claude и Grok за изграждането на сайта и софтуера. За изображенията и рекламните видеа използва Midjourney и Runway, а за гласови комуникации – ElevenLabs.

Той дори създава собствени AI агенти, които могат самостоятелно да изпълняват задачи и да комуникират помежду си.

Има само един проблем – понякога изкуственият интелект се оказва прекалено „креативен“.

Чатботът например започнал да измисля цени на лекарства. В друг случай обяснявал на клиентите, че компанията продава медикаменти против косопад, въпреки че това изобщо не било вярно.

А когато Галахър тествал системата, като я попитал за рецепта за лазаня, AI трябвало да бъде допълнително „обучен“, за да разбере, че не е кулинарен сайт.

От 60 служители до… двама

Предишният му бизнес – Watch Gang, който продавал часовници чрез абонамент, стигнал до 60 служители, но така и не успял да реализира печалба.

Този път Галахър решил да направи обратното – възможно най-малко хора и максимално много автоматизация.

През април наел единствения си постоянен служител – своя 36-годишен брат Елиът.

Двамата използват външни изпълнители и специализирани компании там, където не могат да автоматизират процеса.

AI направи бизнеса му огромен. Но не без проблеми

В края на 2025 г. Medvi вече има 250 000 клиенти, 401 млн. долара годишни продажби и 16,2% нетна печалба – около 65 млн. долара.

Днес Галахър разширява бизнеса с продукти за мъжкото и женското здраве, хранителни планове, терапия с хормони, продукти за коса, хранителни добавки и козметика.

Само бизнесът с продукти за мъжко здраве е привлякъл 50 000 клиенти през първия си месец, твърди предприемачът.

„За първи път не съм в режим на оцеляване“

Историята на Галахър е още по-необичайна заради неговото детство. За известно време семейството му живее по мотели и автомобили. Когато е на 12 години, негов чичо му подарява лаптоп.

Той сам се научава да програмира и започва да прави сайтове за местни фирми.

На 18 продава първия си бизнес – компания за уеб хостинг – за 6000 долара.

Днес приходите му се измерват в милиарди.

Самият Сам Алтман, който преди време прогнозира, че благодарение на AI ще се появи компания за милиард долара с един-единствен служител, вече признава, че вероятно е спечелил баса си с други технологични ръководители.

И иска да се срещне с човека, който е превърнал прогнозата му в реалност.

Галахър обаче не говори за всичко това като за технологично чудо.

„За първи път не съм в режим на оцеляване“, казва той.

И може би именно това е най-голямата цифра в цялата история.