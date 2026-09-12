Южна Корея получи леден душ от Тръмп за милиарди
Президентът на САЩ атакува стария съюзник заради Иран, намали военните учения
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Президентът на САЩ атакува стария съюзник заради Иран, намали военните учения
Трябва ти добра идея и изкуствен интелект
Вицепремиерът обвини предишното управление за риска около антикорупционната реформа и заяви, че кабинетът „Гюров“ е извоювал допълнително време от Брю...
Стефан Белчев от „Прогресивна България“ обясни, че таванът е максимален лимит, а парите ще се използват според нуждите и пазарните условия
Вашингтон търси механизъм за компенсации към съюзниците си в Залива след нова военна заплаха
Техеран настоява за деблокиране на активи, Белият дом говори за „пълна измислица“, а военната заплаха остава на масата
Властите предупредиха за щети от десетки трилиони вона и готвят извънредни мерки
Забавени реформи, блокирани плащания и риск от замразяване на нови средства поставят България под натискБългария е изправена пред реалната опасност да...
Европейската комисия даде зелена светлина за ново плащане по Плана за възстановяване
Стъпката е свързана и със спирането на дейността на правителството на САЩ
Вицепремиерът увери, че политическите спорове няма да спрат 3,4 млрд. лв. по Плана
Премиерът на Великобритания Киър Стармър приветства обявяването на инвестициите
Някои от тях са започнали свой бизнес, други са продължили този на родителите си
Разговорът между двамата лидери беше фокусиран върху въпроси, свързани с търговията
Сватбата на годината бе съпътствана със скандали и раздори
Чacтният ceĸтop ce oĸaзвa изĸлючитeлнo пoдxoдящ зa пoдпoмaгaнe нa пoдгoтoвĸaтa нa пилoти
В заключение той подчерта, че спрямо началото на годината плащанията в страната са се увеличи почти двойно
Тепърва ще паднат много маски
Благодарение на новия път ще бъдат спестени 40 милиона лири годишно, включително 9,5 милиона лири в гориво
Вълнение, шампанско и бурно всенародно веселие съпътстват обявяването на печалбите