САЩ отваря фронт срещу Иран и през замразените му активи

Съединените щати подготвят възможност замразени ирански активи да бъдат насочени към държавите от Персийския залив за покриване на щети от бъдещи действия на Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на източник, запознат с въпроса. Идеята се обсъжда на фона на нова военна ескалация около Ормузкия проток, където американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, смятани за заплаха за морския трафик.

Вашингтон и Техеран водят непреки преговори за прекратяване на войната в Близкия изток, но засега няма признаци за пробив. Така дипломатическият процес все по-видимо се движи паралелно с военен натиск и финансови мерки.

Според източника на Ройтерс министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт е възложил на екип да оцени разходите за покриване на щетите, които Иран вече е нанесъл на съюзниците на Вашингтон в Залива. След тази оценка САЩ ще разгледат и възможността ирански активи да бъдат използвани за компенсации.

Темата за замразените средства се появи ден след като Мохсен Резаи, военен съветник на иранския върховен лидер Моджтада Хаменей, заяви пред Си Ен Ен, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 млрд. долара ирански активи, замразени от САЩ. Това поставя същите средства в центъра на две противоположни позиции - Техеран ги вижда като условие за мир, а Вашингтон обмисля да ги превърне в инструмент за обезщетяване на своите партньори.

Военното напрежение в региона също се засилва. Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона край стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес. В петък вечерта американските сили вече бяха обявили, че са свалили четири ирански ударни дрона, насочени към протока, след което е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения.

В отговор Иран заяви, че е изстрелял залп от ракети срещу военни обекти в Кувейт и Бахрейн - две държави, които са съюзници на САЩ. Американската армия твърди, че е прехванала шест балистични ракети, а седма е пропуснала целта си.

Ормузкият проток остава една от най-чувствителните точки в световната търговия и всяка заплаха за морския трафик там повишава риска от по-широка регионална криза. На този фон планът за иранските активи добавя нов финансов фронт към противопоставянето между Вашингтон и Техеран, докато непреките преговори продължават без видим напредък.

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