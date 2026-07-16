В Залива е страшно! Ирански залп срещу бази на САЩ

Иран атакува американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания тази нощ в отговор на подновената морска блокада и новите въздушни удари на САЩ. Техеран използва ракети и дронове, а Кувейт съобщи за материални щети, но не и за пострадали.

Ескалацията превърна Ормузкия проток от спор за корабоплаването в център на пряк военен сблъсък. В същото време президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран скоро ще бъде победен, но продължава да търси споразумение.

Новият взрив на насилие последва разпадането на крехкото примирие и възстановяването на американската блокада срещу иранските пристанища. Вашингтон настоява за свободно корабоплаване през Ормузкия проток, докато Техеран твърди, че сигурността на стратегическия маршрут ще се определя по неговите правила. Продължаващите атаки вече принудиха част от корабните компании да избягват дори охраняваните от американските военни маршрути.

Кувейт свали ракети и дронове

Кувейтските въоръжени сили съобщиха, че са прехванали четири ракети и 21 безпилотни апарата, изстреляни от Иран. Част от отломките са причинили материални щети, но според властите няма ранени.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че целите са били американски военни обекти в Кувейт, Бахрейн и Йордания. Отделните твърдения на Техеран за нанесените поражения не могат да бъдат независимо потвърдени.

„Операциите на Иран сега са насочени към унищожаване на американската военна инфраструктура, обслужваща настъпателни действия в региона. След това ще започне следващата фаза“, заяви говорител на гвардейците, цитиран от иранската „Прес ТВ“.

САЩ удариха крайбрежната отбрана

Американските сили нанесоха две последователни вълни от удари срещу ирански крайбрежни укрепления, складове и установки за крилати ракети. По данни на Централното командване целта е да бъде ограничена способността на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток.

„Ударите са насочени срещу иранския арсенал, използван срещу кораби, преминаващи свободно през Ормузкия проток“, заявиха от командването.

Американски военни поразиха и празен петролен танкер, насочил се към остров Харг, след като според тях плавателният съд не се е подчинил на многократни предупреждения. Асошиейтед прес съобщи, че американските атаки са били разширени и към северните части на Иран, включително райони край Техеран и провинция Семнан.

Техеран обяви екзистенциална война

Иранската противовъздушна отбрана беше задействана в Техеран срещу определени от властите като „вражески заплахи“. Агенциите Мехр и Тасним съобщиха за удари в няколко района на страната и на остров Кешм.

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф определи конфликта като „решаваща, екзистенциална война със САЩ“. Той предупреди, че Иран няма да отстъпи контрола върху Ормузкия проток и може да застраши и други ключови морски маршрути.

Тръмп остави отворена вратата за сделка

„Иранците много искат сделка. Ще видим дали ще я сключим, или просто ще приключим с тях“, заяви Тръмп на форум на оръжейната индустрия в Пенсилвания.

Американският президент съобщи и за напускането на Иран от Дена Карари - гражданка на САЩ и Иран, обвинена от властите в Техеран в шпионаж. Нейният адвокат уточни, че тя не е била в затвора, но от 2024 г. е имала забрана да напуска страната и многократно е била разпитвана. Карари вече пътува към Съединените щати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com