Тръмп бесен на Иран. Заплаши ги с отговор
Гневът на американския президент е заради атаките по американските бази
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Гневът на американския президент е заради атаките по американските бази
Техеран обяви „екзистенциална война“, а Вашингтон разшири атаките срещу ракетни обекти и крайбрежната отбрана
Хора от Южен Иран останаха без вода в жегата
Изказване на военния министър Пийт Хегсет
Там има съсредоточени американски сили
Това означава, че цената за някои държави ще се увеличи поне пет пъти
Сливен. Очевидно е, че базите на САЩ в България, благовидно наречени "съвместни военни обекти", са местата, от които ще се извършва агресията. Затова...
София. Премиерът Бойко Борисов ще представи позицията на правителството за бъдещето на военните бази на САЩ в България в рамките на петъчния парламент...