Пентагонът готви ключово решение за Близкия Изток

Пентагонът не изключва възможността за изтегляне на войски от някои американски бази в Близкия изток, повредени по време на войната срещу Иран.

Това стана ясно от изказване на американския военен министър Пийт Хегсет по време на пресконференция в американското посолство в Сингапур, предава The Jerusalem post . Той е там за участие във форума „Шангри-Ла Диалог“.

Попитан дали САЩ обмислят да откажат да възстановят някои бази в региона и да изтеглят войски от тях, Хегсет каза, че "това решение ще бъде взето от президента Доналд Тръмп, въз основа на посоката, в която възнамерява да се движи."

Оценяваме нашето партньорство в региона. Тези решения ще се вземат въз основа на резултата, каза той.

В момента нашите войски заемат позиции и са готови да се ангажират отново при необходимост, добави Хегсет, изразявайки увереност, че Иран ще "изостави ядрените си амбиции" по време на преговорите със САЩ.

Това са решения, които президентът ще трябва да вземе в бъдеще, базирани на това как ще завърши, но съм уверен, че ще постигнем сделка, която ще отговаря на интересите на американския народ, подчерта той.

