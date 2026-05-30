Никой няма да оцелее! Украински дрон камикадзе проби Запорожката АЕЦ!

Светът е изправен пред невиждана ядрена заплаха, след като брутална атака с дрон камикадзе проби защитната стена на Запорожката атомна електроцентрала! Руската държавна корпорация "Росатом" обяви извънредно, че ударът е нанесен директно срещу сградата на турбинната зала на 6-и реактор, предизвиквайки последваща мощна детонация.

Пробита защита и умишлен саботаж

Генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов съобщи шокиращите детайли, цитиран от ТАСС и Ройтерс. Въпреки че основното оборудване на централата е оцеляло без тежки поражения, експлозията буквално е зяпнала като дупка в стената на залата. Лихачов беше категоричен, че инцидентът е „умишлен“ и целенасочен акт, който е можел да отприщи най-страшното.

Война на фронтовата линия и кошмарът от Чернобил

Най-голямата атомна централа в Европа, която беше превзета от руските сили през март 2022 г., се намира в епицентъра на брутални сблъсъци в Югоизточна Украйна. По време на продължаващата вече повече от четири години опустошителна война, съоръжението редовно се превръща в мишена на военни удари, което държи международната общност под постоянен страх от глобална катастрофа.

Зловещо пророчество: Никой няма да се спаси!

„Приближихме се една стъпка по-близо до авария“, предупреди в драматично изявление шефът на „Росатом“. Той изпрати смразяващо послание към цялото човечество, като подчерта, че евентуална ядрена експлозия ще засегне дори тези страни и народи, които живеят далеч от границите на Русия и Украйна и в момента наивно вярват, че се намират в пълна безопасност.

