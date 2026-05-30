Лекарят на Тръмп каза тежката си дума

Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да е в отлично здраве, заяви лекарят му в меморандум, публикуван от Белия дом в петък, като се позова на резултатите от преглед, проведен тази седмица.

Те показват, че 79-годишният президент продължава да има „лек оток в долната част на краката и синини по ръцете“, пише Ройтерс.

„Президентът Тръмп е в отлично здраве, като демонстрира силни сърдечни, белодробни, неврологични и общи физически функции“, написа д-р Шон Барбабела в меморандума от вторник, публикуван късно вечерта в петък.

Посещението на Тръмп на 26 май в Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“, третото му за последните 13 месеца, беше следено с голям интерес, тъй като през изминалата година Белият дом трябваше да дава подробна информация за няколко състояния на здравето на президента, след като снимки разкриха на моменти подути глезени, синини по ръцете и петна по врата.

Малко след посещението Тръмп заяви, че „всичко е наред“.

В бележката на Барбабела се споменава „леко подуване на долната част на краката на Тръмп... с подобрение спрямо миналата година“ и продължаващи синини по ръцете, описани като „чести“, „доброкачествени“ и „съвместими с леко дразнене на меките тъкани, свързано с честото ръкуване в контекста на употребата на аспирин за сърдечно-съдова профилактика“.

В меморандума не се посочва причината за кожното лечение през март на врата на президента и не се посочва, че е преминал през друго изследване с магнитен резонанс, както направи през октомври.

Тръмп, който навършва 80 години през юни и е най-възрастният човек, поел президентския пост, често се представя за по-енергичен и по-здрав от Джо Байдън - своя предшественик демократ, който напусна поста миналата година на 82-годишна възраст, след като беше изправен пред въпроси относно годността си за работата.

В меморандума от петък се казва, че общата сърдечна функция на президента е нормална и че „цялостният неврологичен преглед е показал нормално психическо състояние“, включително скрининг за депресия и тревожност.

„Беше проведено превантивно консултиране, включващо насоки за диета, препоръка за прием на ниски дози аспирин, повишена физическа активност и продължаваща загуба на тегло“, се посочва в меморандума.

Доналд Тръмп предизвика сериозна тревога за здравето си по време на посещението си в Пекин. Докато изкачваше стълби изглеждаше сякаш краката му се огъват, припомня Блиц.

