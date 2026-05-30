Малко българско градче стана мечтано място за живеене

Можем да се похвалим с едно модерно, приветливо и изключително добро за живеене малко градче. Това каза на празника на Летница кметът Красимир Джонев.

Той посочи, че в цялата история на съществуването си градът е бил образцово селище. В началото Летница се е утвърдила като класическо земеделско селище. В годините на социализма започва да се създава индустрия предимно от лек тип, а в по-ново време Летница е с модерна икономика.

„Няма населено място, което да може да реализира модерна икономика без подходяща инфраструктура. С такава нашият град разполага. В Летница има всичко, което трябва да има в един малък град – училище, детска градина, център за спешна медицинска помощ, четири лекарски и две стоматологични практики, изключително добро водоснабдяване, прилична пътна инфраструктура. Повече от 80 процента от водопровода на Летница е сменен през последните няколко години, почти не остана неасфалтирана улица“, каза кметът.

Той припомни, че само преди няколко дни имаше наводнения, създали огромни проблеми в много населени места. В Летница част от кладенците, от които населеното място черпи вода, по терасата на река Осъм са били наводнени, в резултат на което се е наложило изключване на основния водоподаващ водопровод. В крайна сметка Летница не е останала без вода и алтернативните водопроводи са успели да запазят селището без режим.

Красимир Джонев поздрави съгражданите си с 56-годишнината от обявяването на Летница за град и им пожела да бъдат здрави, добри, да се уважават помежду си и да се зачитат.

Празничната вечер започна с молебен за здраве, отслужен от свещеник Боян Боянов.

В ритуала по издигане на знамената се включиха кметът на общината Красимир Джонев, председателят на Общинския съвет в Летница Андрей Моврадинов, кметът на село Горско Сливово Мустафа Мустафов и кметът на село Крушуна Цветомир Цанков.

На паметника на загиналите воини бяха поднесени венци и цветя.

Сред официалните гости на празника на Летница бяха народният представител от област Ловеч Ивет Горанова („Прогресивна България“), кметове на общини, доц. Марин Маринов, ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, старши комисар Стефан Стефанов, началник на затвора в Плевен и др.

