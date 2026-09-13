Малко българско градче стана мечтано място за живеене
Летница е модерно и приветливо място
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Летница е модерно и приветливо място
Кметът Ревански подари вълнуващ празничен концерт на града
Целта е популяризиране на извънкласните кръжоци и занятия на децата и изявата им на голяма сцена
Петрич чества своя празник навръх Гергьовден. Рано сутринта стотици петричани се събраха в православния храм „Свети Георги" в града, за да присъстват...
Кърджали. Шедьоври на Масне, Брамс, Монти, Шуберт звучаха в Регионалния исторически музей Кърджали на Коледния и новогодишен концерт-матине. Публикат...