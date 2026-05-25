Същинска Бангаранга! Кукери нахлуха в Берлин

За първи път България участва в Карнавала на културите в Берлин – едно от най-пъстрите събития не само в града, но и в цяла Европа, предава bTV.

Цветове, музика и ритми от цял свят – така изглежда Карнавалът на културите. Той се провежда всяка година по време на Пфингстен – в превод Петдесетница, и продължава четири дни, а кулминацията е гигантски уличен парад.

Фестивалът се ражда през 90-те години. Целта е да се покаже, че различните култури не трябва просто да съществуват заедно, а да празнуват заедно – като отговор срещу расизма и напрежението след обединението на Германия.

Тази година карнавалът отбелязва своя 30-годишен юбилей. В навечерието на 24 май сред десетките международни групи за първи път място намира и България.

„Тази година на карнавала има 67 групи. Нашата българска група е горе-долу между 25-30 души в представителната му част. Разбира се, има и задкулисно много голям отбор, но около 50-ина човека работиха последните седмици много здраво. От няколко седмици тече нашата подготовка. Нямаше как да пропуснем днешния празник, затова поканихме децата от българското училище да направят българските букви“, казва Дияна Гибелин, организатор от „Кукери“ Берлин.

Антонио е кукер, откакто е проходил. Идва в Берлин специално за карнавала и е развълнуван, че има възможност заедно с групата си да покаже красотата на българските обичаи.

„Това е традиция, която се предава от поколение на поколение, и ние затова си я уважаваме. Искам да ни запомнят с това с какви кожи сме, да са въодушевени“, каза Антонио.

Дара, която спечели "Евровизия", също бе вдъхновена от кукерите за изпълнението си.

Българското участие не би било същото без сънародниците ни в Берлин. Част от групата е и народен ансамбъл „Нестинари“, който пази българския фолклор жив, далеч от дома.

„Това да представим България на Карнавала на културите и да съвпадне с тази светла дата за всички българи е невероятно чувство. Ние самите участваме за първи път и е прекрасна емоцията. Ето това е пъстротата на самия Берлин. Берлин е най-цветният град на света може би и за нас е огромно удоволствие да бъдем тук и емоцията е невероятна“, споделя Радослав Йорданов.

Трудно е човек да си представи друго място, на което самба танцьори, африкански барабани и български кукери вървят рамо до рамо.

В парада участват хиляди танцьори, разпределени в 67 групи, а фестивалът събира над милион посетители.

По улиците на Берлин могат да бъдат видени и стотици щандове с традиционни кухни и вкусове от цял свят, а музиката и танците продължават чак до сутринта.

