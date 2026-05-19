"Билд": 20 причини да обикнете България. Имат чушкопек

Най-четеният вестник на континента – германският „Билд“, публикува 20 факта за България, които впечатляват чужденците. Така той запозна аудиторията си с България - страната на победителката от Евровизия - Дара.

1. България има най-старото име на държава в Европа. Името на страната се използва непрекъснато от 679 г. сл. Хр. — никоя друга страна на континента не може да се похвали с подобно нещо.

2. Столицата София (около 1,2 млн. жители) е по-стара от Рим: тя има над 7000 години история, докато Рим е на около 2750 години.

3. Във Варна на Черно море се намира най-старото златно съкровище в света.

4. Кирилицата произхожда от България. С присъединяването на страната към ЕС на 1 януари 2007 г. кирилицата става третата официална азбука в Европейския съюз — след латиницата и гръцката азбука.

5. България (около 6,5 млн. жители) е най-бедната страна в ЕС: икономическата ѝ мощ е около 60% от средното за ЕС.

6. Въпреки това България е в еврозоната — приела е общата европейска валута в началото на годината.

7. От Евровизия във Виена победителката Дара би могла да се върне у дома и по река: България е на Дунав, както Виена и Будапеща. Реката образува 450 км граница с Румъния.

8. Да? Не? Обаче? Клатенето на глава означава „да“, а кимането — „не“ в България! Това често обърква посетителите.

9. Киселото мляко вероятно произхожда от България. Основната съставка е Lactobacillus Bulgaricus — среща се само в българския климат.

10. Вино се произвежда от 3000 години — България е една от страните с най-старите винени традиции в света.

11. Рецептата за дълголетие е различна: в някои села хората живеят над 100 години и всекидневно пият ракия.

12. Най-важният кухненски уред: „чушкопек“ — за печене на чушки и патладжани.

13. На музикалния "фронт" България е постигнала много повече от „Bangaranga“: женският хор на Българското радио печели „Грами“ през 1989 г.

14. Дори извънземните слушат българска музика: през 1977 г. българска народна музика е изпратена в Космоса на златната плоча на Voyager Golden Record заедно с произведения на Бах и Моцарт.

15. Дори опакованият Райхстаг през 1995 г. беше дело на българин: пълното име на художника Кристо е Христо Владимиров Явашев.

16. В българската митология драконите не са просто чудовища, бълващи огън. Има и добри дракони, които приемат човешки облик, смесват се с хората, за да се влюбват и да контролират времето.

17. Втора световна война: въпреки че България официално е била съюзник на нацистка Германия, тя е спасила по-голямата част от своите 50 000 евреи от депортация — чрез гражданско неподчинение! Българите се противопоставят с масови протести на своите политици, които са искали да се поддадат на германския натиск (изключение: около 12 000 евреи от окупираните територии в Тракия и Македония са били депортирани).

18. Първият компютър? Българин! Джон Атанасов (1903–1995) създава заедно с Клифърд Бери между 1937 и 1942 г. първия цифров електронен компютър в света. Без България Силициевата долина би била (технологична) пустиня.

19. Незабравим спортен момент за страната: победата с 2:1 срещу тогавашния световен шампион Германия на четвъртфинала на Световното първенство през 1994 г. Головете за България отбелязват Христо Стоичков и Йордан Лечков, а за Германия се разписва с дузпа Лотар Матеус.

20. Около половин милион българи живеят в Германия, няколко хиляди германци живеят в България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com