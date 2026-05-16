Нов пробив! Пловдивско Чудо на крачка от ЮНЕСКО

Едно от най-големите чудеса на Пловдив и цяла България - уникалните мозайки в Епископската базилика, е на крачка от ЮНЕСКО. Това стана ясно днес по време на специална дискусия по темата в уникалния храм, промотиран от години от националната кампания за опазване на културно-историческото ни наследство "Чудесата на България".

Новият министър на културата Евтим Милошев пристигна в Епископската базилика на Филипопол. Той е сред официалните гости на дискусията на бъдещето на културното наследство на Пловдив в семейството на ЮНЕСКО и специалната програма за Деня на мозайките днес.

Снимки: "Марица"

Припомняме, Епископската базилика на Филипопол в Пловдив отбелязва своята 5-годишнина от възстановяването и откриването си (18 април 2021 г.). Юбилеят съвпадна със 70-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО. Именно по този повод в града се проведе Международен ден на мозайките, с богата и вълнуваща програма, предаде "Марица".

До две-три години е напълно възможно серийният обект "Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия“ в Пловдив да попадне в Официалния списък на световното наследство на ЮНЕСКО, прогнозира пред журналисти Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО (2009–2017). Именно тя е модератор на дискусия в Епископската базилика, която цели да очертае пътя на културното наследство на Пловдив в семейството на организацията.

Серийният обект, за който Пловдив ще се бори да попадне в списъка на ЮНЕСКО включва Епископската базилика на Филипопол – Малка базилика от Филипопол – Късноантична сграда "Ирини“.

Бокова посочи, че тази дискусия е и повод да се започне активната работа по кандидатурата.

“Очаквам българските институции да се обединят върху това предложение, за да може процесът да започне. Той съвсем не е лек. Виждам общо желание това да бъде завършено”, посочи Бокова.

На въпрос кога е възможно, ако се работи активно и непрекъснато, Голямата базилика да попадне в списъка на ЮНЕСКО, тя отговори, че е трудно да се каже, предвид че процесът е дълъг. Но прогнозира, че реално това може да се случи до две-три години, стига процесът да стартира по най-бързия начин.

Бокова подчерта, че България заема специално място в семейството на ЮНЕСКО.

Събитието в Епископската базилика събира водещи международни и български експерти, представители на институции и културния сектор.

В дискусионния панел участват Франческо Бандарин – бивш директор на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО (2000–2010) и помощник генерален директор за култура (2010–2018), Емануеле Зорино – кмет на Аквилея (Италия), обект под закрилата на ЮНЕСКО, също проф. д-р Елена Кантарева-Дечева – директор на ОИ "Старинен Пловдив“ и реставратор на мозайките на Епископската базилика, както и Розана Бинаки – експерт по културна дипломация.

Припомняме, че кандидатурата на Епископската базилика бе одобрена и включена в Индикативния списък (чакалнята) на ЮНЕСКО през 2018 г. Сега трябва да извърви пътя до вписването в Официалния списък.

