Уникален влак в Родопите! Върви по Чудесата

Българските държавни железници (БДЖ) организират специален влак с туристическа програма, който ще пътува на 23 май (събота) от гара Димитровград до Момчилград. Инициативата има за цел да популяризира местните забележителности и да предостави на пътуващите възможност да се насладят на красивите пейзажи по крайбрежието на язовир „Студен кладенец“ и долината на река Върбица в Източните Родопи, които са достъпни единствено с влак или пеша.

Това е първият път, в който БДЖ предоставя подобна организирана възможност за любителите на туристическите обиколки сред природата, съобщават от компанията.

Влаковото приключение: Маршрут и програма

Композицията ще бъде съставена от дизелов локомотив, три купейни вагона и вагон-бистро. Всяко купе ще бъде тематично обвързано с конкретен туристически обект от региона и обозначено със специално изработени стикери. Във вагон-бистрото пътниците ще могат да се освежат с напитки и храни, съобщи dbr.bg.

Специалният туристически влак ще потегли от гара Димитровград в 11:40 ч. По време на пътуването са предвидени спирания за кратки разходки и фотопаузи на следните места:

Спирка „Средна Арда“ – разположена в красива местност, непосредствено до язовир „Студен кладенец“.

Спирка „Момина скала“ – намира се в близост до най-дългия пешеходен въжен мост в България, който е единствената връзка на село Лисиците с другия бряг.

Всички пътуващи ще имат възможност да направят уникални кадри от живописния маршрут и да участват във фотоконкурс за достъпни с влак туристически дестинации в България, който стартира с това пътуване.

Влакът ще пристигне в гара Момчилград в 14:45 ч., където местната община ще посрещне гостите с приятни изненади. След близо двучасов престой композицията ще потегли в обратна посока в 16:30 ч. и ще пристигне в Димитровград в 19:22 ч.

Билети, цени и допълнителни възможности

Желаещите да пътуват с атракционния влак могат да изберат своя маршрут, като започнат или приключат пътуването си от гарите в Хасково или Кърджали.

Любителите на дългите разходки могат да слязат на някоя от спирките по маршрута и да се качат отново на влака на връщане. Цената на билета остава непроменена, независимо от началната или крайната гара, и се издава за пълния маршрут Димитровград – Момчилград и обратно.

Цената на двупосочния билет с включено запазено място е 30 евро (58.67 лв.) за възрастни. Децата до 3-годишна възраст пътуват безплатно (без да ползват отделно място), а за децата от 3 до 7 години билетът е 22 евро (43.03 лв.), като е нужен документ, удостоверяващ възрастта им. Билети могат да бъдат закупени от касите и бюрата във всички гари в страната.

Благодарение на Община Димитровград, притежателите на билет за влака ще могат да посетят безплатно музейния ретро апартамент, пресъздаващ бита от 50-те и 60-те години на миналия век, както и Дом-музей „Пеньо Пенев“. Обектите ще бъдат отворени за пътуващите от 08:00 ч. до 11:00 ч. в деня на пътуването.

Забележителности по маршрута

Железопътната линия от Димитровград до Кърджали преминава през изключително живописен маршрут, успореден на язовир „Студен кладенец“.

Трасето си пробива път между скални образувания и разкрива величествени гледки, недостъпни за автомобили, посочват от жп превозвача в рубриката си „Накъде с БДЖ“.



На много места железопътното трасе буквално си пробива път между скални образувания, широки точно толкова, колкото да може влакът да премине през тесните отвори. Но това е изживяване, което не може да се опише с думи, а просто трябва да се види.

Въженият мост към село Лисиците

На около 300 метра от спирка „Момина скала“ се намира най-дългият пешеходен въжен мост в България (260 метра). Той е единствената връзка на село Лисиците със света. Селото е едно от малкото останали места без асфалтови пътища, където природата е запазена в натуралния си вид.

Крепост „Моняк“

Това е една от най-големите средновековни крепости в Родопите, изградена през XII век на над 550 метра надморска височина. От нея се разкрива величествена панорамна гледка към Кърджали, язовира и устието на река Върбица. Крепостта е имала важна стратегическа роля за охраната на прохода Железни врата.

Скално култов комплекс „Чит кая“

До този уникален археологически обект се стига пеша по въжения мост до село Лисиците. Предполага се, че е бил светилищен комплекс по времето на траките. Името му означава „зиданата скала“. От върха се разкрива изключителна гледка, а в скалите могат да се видят трапецовидни ниши и редки птици, включително белоглав лешояд.

Исторически факти от района

Съществуват сведения, че след смъртта на латинския император Балдуин Фландърски, пленен от цар Калоян, именно в околностите на крепостта „Моняк“ рицарите от Четвъртия кръстоносен поход избират неговия брат Анри за нов император.

Това събитие е описано в хрониката „Завладяване на Константинопол“ на Жофроа дьо Вилардуен. Години по-късно дъщерята на цар Калоян - Мария, е омъжена за самия Анри Фландърски, което поставя отношенията между двете държави в сферата на дипломацията.

