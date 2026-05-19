Не пипайте косата си: Старо поверие за 19 май

На 19 май православната църква почита паметта на Светия свещеномъченик Патрикий, епископ на Брусенски.

Според църковното предание Свети Патрикий бил арестуван заради изповядването на християнската вяра заедно с трима свещеници – Акакий, Менандър и Полиен.

Управниците ги принуждавали да се откажат от Христос и да принесат жертви на езически идоли, но четиримата останали твърди в убежденията си.

След тежки мъчения Свети Патрикий приел мъченическа смърт, а църквата го почита като пример за непоколебима вяра и духовна сила.

Какво не бива да се прави на 19 май

Според народните вярвания денят трябва да премине спокойно и без отрицателни емоции.

Хората вярвали, че на 19 май човек трябва да пази мислите си чисти и да избягва кавги, лоши думи и мързел.

Смятало се още, че подстригването на косата в този ден не е препоръчително, защото може да отнеме късмета и силата на човека.

Народните поверия свързват днешния ден със земеделската работа. Според вярванията, днес е най-подходящото време за засаждане на краставици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com