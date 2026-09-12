Съдбовен обрат за 2 зодии в края на май
Много хора ще почувстват, че съдбата започва да пренарежда живота им
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Много хора ще почувстват, че съдбата започва да пренарежда живота им
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Добрите и лошите дни за подстригване могат да се определят от фазата на луната
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Данните показват повишена вероятност за температури над средните в много региони
Пролетта вече е напълно разцъфнала, дните са дълги, а температурите - приятно топли,
Този период може да бъде изпълнен с емоционални сътресения, напрегнати разговори и съдбоносни решения