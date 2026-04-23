Прогноза за времето от май до юли. Тенденции и рискове

Световната метеорологична организация (СМО) публикува актуализирана глобална прогноза за времето за периода май–юли 2026 г., която очертава важни климатични тенденции и очаквани отклонения от нормите в различни части на света. Данните показват повишена вероятност за температури над средните в много региони, както и съществени промени във валежите, предава "Метео Балканс".

През разглеждания период се очаква голяма част от континентите да изпитат по-топло от обичайното време. Най-силно изразено затопляне се прогнозира за Европа, Азия и Северна Америка. Това увеличава риска от горещи вълни, засушаване и неблагоприятни условия за земеделието в някои райони.

По отношение на валежите, прогнозата показва значителни регионални различия. В някои части на света се очакват по-интензивни и чести валежи, което може да доведе до наводнения, докато други региони ще останат по-сухи от нормалното. Тези контрасти подчертават нарастващата променливост на климата и необходимостта от адаптация.

Климатичните модели също така отчитат влиянието на големи океанско-атмосферни процеси, които играят ключова роля за глобалното време. Тези фактори могат да окажат влияние върху мусоните, бурите и сезонните климатични модели в различни части на света.

Експертите подчертават, че дългосрочните прогнози дават ценна насока, но не могат да предвидят с абсолютна точност конкретните метеорологични събития. Въпреки това те са изключително полезни за планиране в секторите на земеделието, енергетиката и управлението на водните ресурси.

Очакванията за периода май–юли 2026 г. ясно показват тенденция към по-топъл климат и повишен риск от екстремни метеорологични явления, което прави проследяването на актуалните прогнози особено важно.

