Общество

Обрат с американските самолети на летището. Четири излетяха

Ето какво показа платформата за проследяване на полети Flightradar24

Обрат с американските самолети на летището. Четири излетяха
07 юни 26 | 18:05
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Мира Иванова

Четири от самолетите-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker ВВС на САЩ напуснаха летище „Васил Левски“ в София. Това показва информация в платформата за проследяване на полети Flightradar24, предадоха бТВ и НОВА.

Американските военни самолети имат разрешение да пребивават на летище "Васил Левски" до 30 юни. Правителството удължи срока, за да могат съюзниците да препланират операциите си и да намерят друга локация.

Машините се състоят от стратегически цистерни Boeing KC-135 Stratotanker, както и транспортни Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III.

Мисията им е с невоенен характер и те подпомагат логистично операциите на съюзниците на НАТО в региона. На територията на страната е разрешено пребиваването на до 500 души обслужващ персонал.

В края на май Министерския съвет удължи разрешението за пребиваването им, срещу искане за отпадане на визите за български граждани.

"На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговор с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани“, каза тогава премиерът Румен Радев. Тоя обяви, че до момента няма положителен отговор, затова България не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолетите и цистерните на летище София.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
JJIvanov Warnings about AI cancer 64 G terror anti US ARMY !! MORE 99 % victims !
преди 5 часа

WARNINGS ABOUT AI 64 G terror anti US ARMY !! EXPERts musT to MAKE INVESTIGATIONS MORE (( % VICTIMS !!! ВНИМАНИЕ експерти да тестват всичко в пилоtските кабини на тези самолети .Вижда се активирано диверсионно терористично оръжие поразяващо всичко жово с AI CANCER TERROR 64 G ANTI USA.. МАСОВИ УБИИЦИ ПОЛЗВАТ САТЕЛИТИ /ВЕроятно на ELON MUSK //

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