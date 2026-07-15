Стана ясна причината за смъртта на легендата от "Джурасик парк" Сам Нийл, който почина на 13 юли. А тя е пневмония. Актьорът си отиде на 78 години месеци след като сам обяви, че се е преборил с агресивния неходжкинов лимфом.

Актрисата Рима Те В'ята съобщи причината за смъртта му и заяви, че той не се е страхувал от смъртта.

"Не се страхуваше. Според мен щеше да каже: За бога, преборих се с рака и се разболях от пневмония", разказа новозеландската актриса, цитирана от NBC.

Нийл обяви, че се бори с рак през 2023 г. През април тази година той обяви пред медиите, че вече е излекуван, след като се е подложил на терапия с CAR-T-клетки - генетично модифицирани Т-клетки (имунни клетки), използвани за лечение на рак и автоимунни заболявания. Лекарите извличат собствените клетки на пациента, променят ги в лаборатория, за да разпознават специфични ракови протеини, и ги връщат обратно в тялото чрез инфузия, за да атакуват болестта.

Семейството му потвърди, че ракът не се е завърнал, а смъртта му е била внезапна и неочаквана.

Нийл изигра ролята на д-р Алън Грант в емблематичния филм "Джурасик парк". Това е и най-разпознаваемата му роля.

Кариерата му продължи над пет десетилетия и включва големи холивудски продукции, психологически хоръри, исторически драми и телевизионни сериали. Сред тях са „Пианото", „На лов за Червения октомври" и много други.

Извън киното голямата му страст беше виното. Той притежаваше лозя и винарна в Нова Зеландия и през годините предпочиташе живота във фермата пред холивудския блясък.





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