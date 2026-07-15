Свят

Стана ясна причината за смъртта на легендата от "Джурасик парк"

Сам Нийл предпочиташе фермата пред холивудския блясък

Стана ясна причината за смъртта на легендата от "Джурасик парк"
15 юли 26 | 8:37
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Мира Иванова

Стана ясна причината за смъртта на легендата от "Джурасик парк" Сам Нийл, който почина на 13 юли. А тя е пневмония. Актьорът си отиде на 78 години месеци след като сам обяви, че се е преборил с агресивния неходжкинов лимфом.

Актрисата Рима Те В'ята съобщи причината за смъртта му и заяви, че той не се е страхувал от смъртта.

"Не се страхуваше. Според мен щеше да каже: За бога, преборих се с рака и се разболях от пневмония", разказа новозеландската актриса, цитирана от NBC.

Нийл обяви, че се бори с рак през 2023 г. През април тази година той обяви пред медиите, че вече е излекуван, след като се е подложил на терапия с CAR-T-клетки - генетично модифицирани Т-клетки (имунни клетки), използвани за лечение на рак и автоимунни заболявания. Лекарите извличат собствените клетки на пациента, променят ги в лаборатория, за да разпознават специфични ракови протеини, и ги връщат обратно в тялото чрез инфузия, за да атакуват болестта.

Семейството му потвърди, че ракът не се е завърнал, а смъртта му е била внезапна и неочаквана.

Нийл изигра ролята на д-р Алън Грант в емблематичния филм "Джурасик парк". Това е и най-разпознаваемата му роля.

Кариерата му продължи над пет десетилетия и включва големи холивудски продукции, психологически хоръри, исторически драми и телевизионни сериали. Сред тях са „Пианото", „На лов за Червения октомври" и много други.

Извън киното голямата му страст беше виното. Той притежаваше лозя и винарна в Нова Зеландия и през годините предпочиташе живота във фермата пред холивудския блясък.


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Автор Мира Иванова

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